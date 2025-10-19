VOLLEY DONNE, PRIMA VITTORIA ESTERNA PER LA PICCO LECCO: 3-1 A PESCHIERA

PESCHIERA DEL GARDA (VR) – Orocash Picco Lecco conquista la prima vittoria fuori casa della stagione superando Orotig Area Sport Peschiera con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-20, 23-25, 25-12), al termine di una gara intensa e ben giocata dalle biancorosse.

“Prima vittoria in esterna, siamo davvero contenti – commenta Federico Belloni, coach di Orocash Picco Lecco –. Nonostante fossero neopromosse si sono dimostrate molto combattive. Siamo partite bene nel primo set con un gioco ordinato, nel secondo le avversarie sono cresciute mentre nella parte centrale del terzo set siamo finite in black out. Nel finale siamo rientrate e abbiamo chiuso una bella vittoria”.

La partita si apre con un primo set dominato da Picco, praticamente perfetta in tutti i fondamentali. Ottima la prova di Casari, che sostituisce con sicurezza Ghezzi, assente per infortunio. Carola Tesoro ed Emma Cantamessi brillano in attacco, senza sbagliare un colpo. Il secondo parziale segue lo stesso copione, con Peschiera che prova a rientrare, ma viene respinta da una Picco ancora superiore. Nel terzo set le lecchesi accusano un calo di tensione e le padrone di casa ne approfittano per allungare. Le ragazze di coach Belloni tentano la rimonta ma cedono di misura, 23-25. Il quarto set è un monologo biancorosso: Picco scava subito un solco incolmabile e chiude agevolmente il match.

MVP della serata è Carola Tesoro, autrice di 23 punti nel nuovo ruolo di opposto. Ma è tutta la squadra a brillare, dimostrando compattezza e spirito di gruppo. “La partita è andata bene, giocando nel nuovo ruolo di opposto. Le ragazze sono state fondamentali nel darmi consigli- commenta Tesoro -. Volevo una famiglia ed è quello che si sta creando: le più grandi ci sono vicine e ci consigliano per la nostra crescita. Vi aspettiamo al Bione per la sfida di sabato”.

Orotig Area Sport Peschiera-Orocash Picco Lecco 1-3

(25-18 25-20 23-25 25-12)

Orocash Picco Lecco: Lancini 13, Genovese 9, Mancastroppa 3, Frigerio 14, Cantamessi 12, Tesoro 23.