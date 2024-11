VOLLEY SERIE A2: LA PICCO LECCO PERDE IN CASA CON COSTA VOLPINO 2-3

LECCO – La Orocash Picco Lecco sconfitta in casa al tie break contro un’agguerrita Costa Volpino. Partita altalenante per le ragazze di coach Milano costrette a rivedere in modo sostanziale il sestetto titolare a causa di alcune assenze importanti. Primo set tutto a favore delle ospiti, mentre il secondo e il terzo parziale appaiono più equilibrati con Picco capace di tenere il gioco e conquistarli. Quarto parziale e tie break in pieno black out per le biancorosse.

Gli ospiti partono bene (1-5), Picco cerca di entrare in partita ma fatica (9-16). Nel finale di set Costa Volpino domina e chiude il set 25-14. Secondo parziale più equilibrato (13-15), ma sono le avversarie a fare la partita. Il set continua punto a punto (21-20) con entrambe le squadre agguerrite. Costa Volpino vanta un’ottima difesa e attacchi efficaci. Picco riporta in parità la partita vincendo 25-22. Terzo set punto a punto in fase di avvio poi le padrone di casa tentano la fuga (8-5). Picco mantiene il vantaggio (17-14) e sfonda per prima il muro dei 20 punti. Picco vince 25-20 e conquista il primo punto in palio.

Quarto parziale con Costa Volpino al comando (2-6) che prende il largo. Black out di Picco sui fondamentali (6-16) e le ospiti chiudono 25-11 e si riportano in parità. Si va al tie break con le ospiti molto agguerrite (0-3). Picco si riporta sul 3-4, ma Costavolpino continua a dominare. Sul cambio campo siamo sul 5-8, chiude Costa Volpino 15 a 10.

“Abbiamo dovuto organizzare un sestetto all’ultimo minuto a causa di un fastidio di Mangani. Abbiamo messo in campo una giovane in più U18 e abbiamo sofferto moltissimo in ricezione – commenta Gianfranco Milano -. Sono contento della gara complessivamente, secondo e terzo set ce la abbiamo fatta. Poi Costa Volpino ci ha messo la muro. Venerdì saremo a Imola e poi la settimana successiva a Pisa. Proveremo a recuperare Mangani prima possibile”.

OROCASH PICCO LECCO-C.B.L. COSTA VOLPINO 2-3

(14-25 25-22 25-20 11-25 10-15)

OROCASH PICCO LECCO: Monti 14, Atamah 13, Sassolini 5, Amoruso 8, Piacentini 2, Conti 3, Napodano (L), Moroni 10, Monaco 6, Casari, Mainetti, Severin. Non entrate: Mangani, Cattaneo (L).

All. Milano.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 15, Dell’orto, Buffo 16, Brandi 22, Zago 14, Yilmaz 7, Gamba (L), Neciporuka 3, Tosi 2, Camerini, Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Fracassetti (L), Civitico.

All. Cominetti.

ARBITRI: Ancona, Fontini.

NOTE – Durata set: 25′, 31′, 27′, 20′, 16′; Tot: 119′.

MVP: Buffo.

Top scorers: Brandi M. (22) Buffo S. (16) Ferrarini S. (15)

Top servers: Zago V. (5) Amoruso G. (2) Moroni G. (2)

Top blockers: Atamah P. (6) Ferrarini S. (4) Brandi M. (3)