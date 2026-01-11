VOLLEY, STOP INTERNO CON VICENZA: COMBATTUTO 1-3 PER LA PICCO LECCO

LECCO – Una serata intensa ma dal finale amaro per l’Orocash Picco Lecco, che al Bione cede 1-3 a Vicenza al termine di una gara combattuta, ricca di cambi di ritmo e di momenti in cui le due formazioni hanno dato vita a scambi di alto livello. Nonostante la buona cornice di pubblico e la voglia di riscatto dopo le ultime uscite, la squadra lecchese non riesce a concretizzare le occasioni avute nei momenti decisivi dei set.

L’avvio è tutto di marca vicentina: le ospiti entrano in campo con maggiore aggressività, soprattutto al servizio e in fase break, elementi che permettono loro di prendere subito un margine di sicurezza. Picco fatica a trovare continuità e il primo parziale si chiude 18-25.

Nel secondo set arriva la reazione che il pubblico si aspettava. Le biancorosse ritrovano ordine nella correlazione muro-difesa, crescono in attacco e mostrano maggiore lucidità nelle scelte. La squadra di coach Belloni prende fiducia, gestisce bene i momenti di pressione e chiude 25-20, riportando il match in equilibrio. Il terzo parziale è probabilmente il più altalenante: si gioca punto a punto per buona parte del set, con Picco che riesce anche a portarsi avanti grazie a una maggiore incisività in contrattacco. Tuttavia, nel finale Vicenza ritrova precisione e concretezza, sfruttando qualche indecisione lecchese nei momenti chiave. Il 21-25 consegna alle ospiti il nuovo vantaggio. Il quarto set è una battaglia sportiva. Picco prova a rimettere in piedi la partita, alternando momenti di grande intensità a passaggi meno brillanti. Le biancorosse lottano su ogni pallone, rientrano più volte e sembrano poter trascinare la gara al tie-break. Vicenza però non molla, resta attaccata al set e ai vantaggi trova lo spunto decisivo per chiudere 25-27, conquistando l’intera posta.

Al termine della gara, il commento di Federico Belloni, coach dell’Orocash Picco Lecco, è schietto e senza giri di parole: “Stasera è stata una gara del tutto negativa. Abbiamo poco da salvare, solo una buona reazione nel secondo e nel quarto set”. Un’analisi lucida che fotografa una serata complicata, in cui la squadra ha mostrato sprazzi di buon gioco ma non è riuscita a mantenere la stessa intensità per tutta la durata del match.

La sconfitta lascia rammarico, ma anche la consapevolezza che la squadra ha le qualità per reagire. Il gruppo tornerà subito al lavoro per preparare il prossimo appuntamento di campionato, con l’obiettivo di ritrovare continuità, ordine e determinazione. La stagione è ancora lunga e Picco ha tutte le carte in regola per rialzarsi.

Orocash Picco Lecco-Vicenza 1-3

(18-25, 25-20, 21-25, 25-27)