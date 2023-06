LECCO – La pallavolo femminile di Serie A torna su alcune delle migliori spiagge italiane: il Lega Volley Summer Tour colorerà anche l’estate 2023. A partire dal weekend 1-2 luglio, la manifestazione estiva di Sand Volley 4×4 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group Sport, animerà il pubblico di San Benedetto del Tronto, Riccione e Lignano Sabbiadoro con la presenza delle squadre di Serie A e di diverse protagoniste dei campionati indoor.

Proprio il primo weekend di luglio, sulla sabbia di San Benedetto del Tronto, si disputerà la 17ª Supercoppa Italiana , poi si proseguirà con la 23ª Coppa Italia il fine settimana del 8-9 luglio a Riccione, per un evento inserito nel calendario della prestigiosa Notte Rosa della riviera romagnola. Infine, a Lignano Sabbiadoro, la due giorni che chiuderà la stagione tra il 15 e il 16 luglio e che assegnerà il 28° Campionato Italiano.

Ad affrontarsi sei formazioni, quattro di Serie A1 e due di Serie A2, con quattro conferme e due novità rispetto alla scorsa estate. La Vero Volley Milano tenterà di difendere la Coppa Italia e il Campionato conquistati la passata edizione, presente anche la Motorola Busto Arsizio e due formazioni storiche come la Stabili Casalmaggiore (campionessa in carica di Supercoppa) e la Valsabbina Millenium Brescia. Le due novità sono invece rappresentate dalla Megabox Vallefoglia e dalla BVT Picco Lecco, che faranno il loro esordio nella competizione estiva.

Tutte le gare verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di Lega Volley Femminile, mentre le finali della domenica pomeriggio andranno in onda sui siti di Sport Mediaset e Mediaset Infinity, sulle pagine Facebook di Sport Mediaset e Lega Volley Femminile e sulle app per smartphone, tablet e TV di Mediaset Infinity. La manifestazione sarà anche seguita con spazi informativi nei tg di Sport Mediaset della domenica e del lunedì.