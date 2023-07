SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – La prima tappa del Lega Volley Summer Tour 2023, l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group Sport, termina come nel 2022. Ad alzare la Supercoppa, stavolta sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, è la Stabili Casalmaggiore, che supera 2-1 la Vero Volley Milano. La finalissima era un rematch sia delle ultime due edizioni di Supercoppa che della Finale Scudetto dello scorso Summer Tour a San Benedetto.

Nel primo pomeriggio, spazio anche alla finale per il terzo posto che ha visto festeggiare la Motorola Busto Arsizio, protagonista di una tappa in continuo crescendo. Dopo gli 0 punti nel Girone B, le farfalle di coach Graziani hanno infatti prima vinto lo spareggio contro Brescia accedendo in semifinale e poi, dopo aver ceduto alle future campionesse, si sono prese la rivincita sulla BVT Picco Lecco in un’altra gara spettacolare finita 1-2. Decisivo l’apporto di Frangipane, con 19 punti, mentre capitan Bracchi ha contribuito con 9 punti contro la sua ex squadra. Non sono bastati alle lecchesi i 13 punti della beacher Shpuza.

Il Lega Volley Summer Tour si sposterà ora sulle spiagge di Riccione dove, alla Spiaggia Libera di Piazzale Roma per un evento inserito nel programma della Notte Rosa, verrà messa in palio la 23esima Coppa Italia sabato 8 luglio e domenica 9 luglio.

“Con un po’ di rammarico finisce il primo appuntamento di Lega Volley Summer Tour – commenta coach Alessandro Contadin -. Una prima giornata giocata con situazioni meteorologiche diverse, poi abbiamo affrontato Monza (molto in forma) e nel pomeriggio Busto. Primo set perso, secondo vinto e il terzo partenza lenta da parte nostra e vittoria delle avversarie. Seguiteci a Riccione”.