RICCIONE – La BVT Picco Lecco conquista la seconda piazza nella tappa di Riccione del Lega Volley Summer Tour. A festeggiare, per la seconda volta consecutiva, e ad alzare al cielo la 23esima Coppa Italia è la Stabili Casalmaggiore, che con i parziali di 15-8 e 15-7 supera la BVT Picco Lecco, evidentemente provata dall’impresa del pomeriggio.

Come nella semifinale contro Busto Arsizio, è ancora Valeria Caracuta la protagonista dell’incontro: perfetta in regia, sontuosa in difesa, per una prestazione a tutto tondo che le vale il meritato premio di MVP, consegnato nientemeno che da Cristina Chirichella. Grazie alla sua preziosa gestione, Maggie Kozuch chiude con 10 punti, Zago con 6 e un’ammirevole Colzi, in crescendo nel finale, chiude i conti con 4 palloni a terra. Ottima medaglia d’argento per le ragazze di coach Contadin, sul podio per la prima volta nella storia del Sand Volley 4×4.

“Sicuramente abbiamo fatto un enorme passo avanti per il concetto fase gioco – le parole di Contadin -. Le ragazze si sono ritrovate negli schemi di gioco nel corso del primo giorno, ma nel secondo hanno dato un valore aggiunto raggiungendo la finale primo-secondo posto. Finale che ci ha visto giocare punto a punto con il Casalmaggiore, nel finale abbiamo avuto difficoltà nel gestire il ritmo partita. Risultato più che positivo. Dopo il quarto posto, ora abbiamo raccolto un secondo posto. Puntiamo a un ottimo risultato anche a Lignano Sabbiadoro“.