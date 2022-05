LECCO – La Pallavolo Picco Lecco è in serie A. La notizia diffusa nei giorni scorsi grazie alla vittoria a Palau contro la formazione locale, spinge la società lecchese a guardare al futuro, è dunque tempo di rinnovi e conferme in casa biancorossa.

Il primo nome da segnare è sicuramente Serena Zingaro. “Sono molto orgogliosa di questa promozione, è frutto dell’eccezionale lavoro di squadra di questa stagione. Siamo un gruppo incredibilmente unito, entrare in palestra ogni giorno è sempre stata una gran gioia – precisa Zingaro – Il team è coeso e a livello societario si sta davvero bene, grande merito ovviamente al coach Gianfranco Milano. L’obiettivo per la prossima stagione sarà mettercela tutta e giocare con lo stesso entusiasmo di questi mesi. Sarà un percorso diverso, con un grado di impegno fisico molto maggiore: gli allenamenti, le trasferte e soprattutto il gioco veloce saranno al centro della nostra quotidianità”.

IL PROFILO

Varesina classe 1993, Zingaro approda sulla sponda orientale del lago portando con sé un grandissimo carico di tecnica e grinta: fin da giovanissima gioca nella Futura Volley Busto Arsizio con un apprendistato alla Yamamay che la porterà a diverse convocazioni in prima squadra (in Serie A1) e ad una presenza in Coppa CEV nel 2010. Al termine del percorso con il vivaio bustocco si trasferisce a Castellanza dove vince un campionato di B2 e la promozione in Serie B1. Nelle stagioni successive giocherà poi alla Properzi Volley Lodi in B1, dove conquista una nuova promozione e una Coppa Italia sotto la guida di coach Gianfranco Milano.

Nell’estate 2018 torna alla Futura Volley Busto Arsizio e centra subito la sua seconda “doppietta” promozione – Coppa Italia che lancia in Serie A. La spedizione nella seconda serie nazionale, partita in sordina, vede proprio Serena emergere tra le protagoniste di una seconda parte di stagione in crescendo: riguadagnatasi lo spot di titolare, contribuisce alla risalita che vale la qualificazione alla Pool Promozione.