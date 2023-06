LECCO – Terminati i campionati di pallavolo, una prima panoramica sul volleymercato locale. La Picco Lecco – dopo le partenze (già riferite) delle varie Bracchi, Bonvicini, Zingaro, Citterio, Belloni, Tresoldi , Albano e Marmen – inizia a prender forma in vista della stagione agonistica 23/24. In biancorosso oltre alle conferme di coach Milano, peraltro mai in dubbio, ecco le conferme nella città del Manzoni della palleggiatrice Rebecca Rimoldi e la centrare Piacentini, tuttavia ci sono anche due nuovi acquisti: il libero dell’Olbia Elisa Barbagallo e il suo pari ruolo Rachele Mainetti – cavallo di ritorno, lo scorso anno a Mandello.

Intanto a Lecco si lavora per trattenere un autentica bandiera targata Picco, facile intuirne il nome: si tratta della 27enne schiacciatrice biancorossa Arianna Lancini. Resta sul mercato la giovane centrale di Imberido, l’anno scorso a Busto in A1, Valentina Colombo. Ttesserata della Picco, la ragazza cerca una sistemazione nella massima serie del volley femminile, al pari delle sorelle cresciute a Olginate attualmente convocate in nazionale per la Nations League, Sylvia e Linda Nwakalor.

In serie B2 a Olginate da segnalare la conferma dello zoccolo duro che si è brillantemente salvato lo scorso campionato, quindi restano in riva all’Adda il bomber Giulia Spreafico, il centrale Marta Giudici, Elisa Vizzini e il libero Martina Zoia. Sotto la voce arrivi ecco da Arosio la palleggiatrice ex Picco Alessia Mandaglio, parte invece Gioia Cristiani (libero) a Besana in serie C. Sempre in B2 il Mandello promuove in prima squadra le giovani Alice Gambato e Elisa Chiappa, per ora non sono stati resi noti nuovi arrivi, fanno invece le valige oltre a Mainetti, Roberta Ziroti che se ne torna in Piemonte, Ludovica Brandi per lei in vista la B1 in alternativa a piste estere, Caterina Chissotti che rientra al Valmadrera neopromosso in C, mentre Veronica Cantù si accasa a Galbiate. Chiara Besana ritorna a Cinisello in B2 mentre Sara Frigerio, pur restando a Mandello, nella prossima stagione giocherà nella formazione di Prima Divisione.

A proposito di Galbiate ecco il nuovo coach: Alessandro Genova. L’ex Lesmo sostituisce Enrico Casiraghi. Intanto Beatrice Dell’Oro da Olginate sposa la causa biancoverde e sale all’ombra del Barro insieme a Chiara Fusi dall’Arosio. Un simpatico aneddoto: il nuovo allenatore di Galbiate una quindicina di anni orsono fu apprezzato tronista di uomini e donne su Canale Cinque. Nuovo anche il secondo: è il galbiatese Achille Solinas nella scorsa stagione a Malgrate e a suo tempo già tecnico delle giovanili biancoverdi.

Cambia guida tecnica il neopromosso Colico (serie C), ingaggiando in luogo di Mozzacane una vera icona del volley lecchese che torna in pista dopo due stagioni, si tratta di Luca Borgnolo, per anni allenatore capo alla Picco Lecco.

Alessandro Montanelli