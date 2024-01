VOLONTARI ABIO: NUOVO CORSO DI FORMAZIONE DAL 15 GENNAIO

LECCO – Il gruppo di volontari Abio Lecco, ‘Associazione per il Bambino In Ospedale’, si occupa dei bambini in pediatria e delle loro famiglie, provando ad alleviare il trauma del ricovero ospedaliero.

Lunedì 15 gennaio parte il corso di formazione per aspiranti volontari Abio, rivolto a tutti coloro interessati a diventare volontari nel reparto di pediatria di Lecco. Sarà un corso formativo di gruppo con diversi interventi, momenti di confronto e conoscenza, temi da approfondire ed emozioni da condividere.

Il primo incontro sarà lunedì 15 gennaio dalle 16 alle 18:30 presso l’aula bianca dell’ospedale Manzoni di Lecco e sarà obbligatorio per poter proseguire il percorso di formazione.