LECCO – Giovedì 23 aprile l’Informagiovani del Comune di Lecco organizza l’evento online “Volontariato? Sì, grazie!” per incontrare le associazioni che, nonostante il periodo di emergenza, sono al lavoro per organizzare in estate iniziative di volontariato giovanile come campi di lavoro locali, campi internazionali e altre esperienze di cittadinanza attiva.

L’incontro (dalle 14:30 alle 18) si svolgerà in videoconferenza e vedrà la presenza di diverse organizzazioni che attivano proposte di volontariato sul territorio lecchese ma anche nazionale ed internazionale: BIR (Bambini in Romania), Lunaria, Legambiente Lecco Onlus, Alice for Children, Un Altro Mondo Odv, YAP – Youth Action for Peace, Gruppo Manitese Bulciago.

I referenti delle associazioni forniranno dettagli sui progetti specifici condividendo anche materiale informativo e i giovani interessati potranno interagire direttamente con loro attraverso video o chat in tempo reale. L’accesso all’evento è gratuito ed è rivolto a tutti i giovani del territorio lecchese ma è richiesta la registrazione a questo link.

Sulla pagina Facebook Informagiovani Lecco e sul profilo Instagram informagiovani_lecco sono a disposizione tutte le informazioni e gli operatori del Servizio Giovani possono essere contattati all’indirizzo mail informagiovani@comune.lecco.it o telefonicamente allo 0341/493790.