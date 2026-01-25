VOTO IN PROVINCIA, ALTRE REAZIONI: ‘ORIZZONTE’ E SINISTRA ITALIANA

Il risultato di questo turno elettorale per la presidenza della provincia non rispecchia il grande lavoro messo in campo per la costruzione di un programma credibile ed efficace per le nostre comunità.

Probabilmente non è stato sufficientemente compreso, specie da chi, eletto con i voti del centrosinistra, ha poi effettuato altre scelte (francamente incomprensibili) nell’urna o non ha partecipato al voto consentendo a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dí riconfermare la loro presidente.

Ringraziamo Fabio Vergani per l’impegno, la competenza e la passione spesi in questa breve ma intensissima campagna elettorale, che ci ha visti impegnati in prima linea, come sempre.

Auguriamo buon lavoro alla Presidente Hofmann, che dovrà certamente tener conto di una provincia “spaccata in due” in termini di consenso, e sicuramente delle tante istanze che abbiamo ricevuto e che non potranno essere ignorate. Da parte nostra, continueremo a lavorare nel solco di quanto costruito fin qui, per costruire una alternativa più che mai necessaria.

Paolo Lanfranchi

Responsabile enti locali per Sinistra Italiana Lecco

Emanuele Manzoni

Segretario Sinistra Italiana Lecco



———————

Vedo che il giovane segretario provinciale del PD, di fronte alla sua fallimentare linea politica che in

altri tempi avrebbe richiesto una ben chiara e concreta assunzione di responsabilità, si perita ancora

una volta, a sproposito e in maniera inutilmente offensiva, di evocare Orizzonte per Lecco.

Peccato per lui.

Se accettasse un consiglio, ma dubito, gli suggerirei di non perdere tempo a cercare un improbabile

incasellamento mio e di Orizzonte per Lecco nell’attuale schema bipolare – tra l’altro tanti suoi

compari ci vorrebbero accreditare all’opposto – sarebbe più produttivo invece, per lui e i suoi amici,

occuparsi davvero delle migliaia di cittadini che, come me e Orizzonte per Lecco, hanno da tempo

capito che quello schema non funziona per niente, e di conseguenza si comportano e si

comporteranno al momento del voto.

ORIZZONTE PER LECCO

Il candidato sindaco

Mauro Fumagalli