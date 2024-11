WATER ALLIANCE – ACQUE DI LOMBARDIA PROTAGONISTA AD ECOMONDO 2024

RIMINI – Si è conclusa venerdì 8 novembre l’edizione 2024 di Ecomondo, l’evento di riferimento per i settori della green and circular economy; punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni, mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

Presente e protagonista presso la Fiera di Rimini, con il proprio stand e numerosi eventi, anche Water Alliance – Acque di Lombardia, la prima rete di imprese tra aziende idriche in house della Lombardia: “Partecipare a Ecomondo come rete ha significato testimoniare l’impegno condiviso di tutti i gestori idrici in house lombardi per fare sistema su una risorsa essenziale come l’acqua, la cui gestione richiede un approccio integrato e una collaborazione su più livelli: locale, regionale e nazionale”, spiega Raffaele Pini, portavoce di Water Alliance – Acque di Lombardia e presidente di Secam S.p.a. – Gestore del servizio idrico nella provincia di Sondrio.

Lo stand è stato animato con successo dalle aziende retiste, che, collaborando in gran sinergia, si sono alternate nel corso delle quattro giornate di fiera, con convegni ed eventi sui temi chiave per il futuro dell’idrico lombardo, come la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione degli inquinanti emergenti, gli impatti sociali delle attività aziendali, i rapporti con il mondo dei rifiuti ma anche la sostenibilità energetica e la qualità dell’acqua. “Fare sistema significa guardare oltre il perimetro del singolo territorio: la tutela della risorsa idrica non ha confini – conclude Raffaele Pini –. In Water Alliance siamo uniti allo scopo di ottimizzare le risorse, condividere competenze e rafforzare la resilienza del sistema idrico lombardo, per affrontare insieme le sfide attuali e costruire un futuro sostenibile”.