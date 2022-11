LECCO – In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne‘ che ricorre il 25 novembre, anche quest’anno verrà presentata in tutte le province la Campagna permanente della Polizia di Stato ‘Questo non è amore‘, con numerose iniziative.

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, cui fa capo la progettualità, ha organizzato a Pietra Ligure, in provincia di Savona, per il 20 novembre 2022, la prima edizione di ‘WE RUN FOR WOMEN – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi‘, un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini, realizzato su due percorsi: uno di dieci chilometri competitivo e non competitivo e uno di tre chilometri non competitivo. Entrambi i percorsi condivideranno la località di partenza e arrivo, dove sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere.