LECCO – Appuntamenti molto interessanti nel prossimo weekend al Planetario di Lecco. Oltre al venerdì sera che sarà dedicato ad un centenario molto importante per l’astronomia, un sabato imperdibile dedicato ai ragazzi della scuola primaria ma anche agli appassionati di tutte le età: “Scienza per Supereroi”. Domenica inoltre la consueta proiezione in cupola.

Una rivoluzione paragonabile a quella copernicana. Il 6 ottobre 1923 è una data stranamente poco conosciuta dal pubblico ma fondamentale nella storia dell’astronomia e della scienza. Quella notte Edwin Hubble, analizzando un lastra fotografica della nebulosa spirale M31, e scorgendovi una debole stella pulsante, risolse uno dei dilemmi chiave nella storia della cosmologia: quelle strutture a forma di girandola disseminate nel cosmo erano nubi di gas appartenenti alla via Lattea o colossali sistemi stellari come la Via Lattea stessa e lontanissimi? M 31 è oggi nota a tutti semplicemente come la Galassia di Andromeda. La risposta era la seconda: esattamente 100 anni fa, quindi, furono letteralmente scoperte le galassie e davanti all’uomo si spalancò un Universo sconfinato. Di questa straordinaria sliding door e ricorrenza astronomica parlerà Loris Lazzati venerdì 6 ottobre alle 21. Ingresso a pagamento (intero 6 euro, ridotto 4 euro).

Sabato 7 ottobre sarà protagonista “Scienza per Supereroi“, un evento speciale dove grazie a diversi esperimenti, prendendo spunto dai personaggi amatissimi dal pubblico, si andrà alla scoperta delle forze e dell’energia che animano l’Universo e di semplici e sorprendenti leggi fisiche attraverso diversi esperimenti. Che affronti le profondità del cosmo o i pericoli di una metropoli, ogni supereroe deve poter contare su conoscenze e ingegno: questa è l’occasione giusta per esperimenti e spiegazioni indispensabili alla scoperta di come la scienza spieghi i supereroi. Ci saranno due spettacoli, uno alle 15 e uno alle 16.30. Consigliato per la fascia di età della scuola primaria, ma anche agli appassionati di tutte le età! (Biglietto unico a 6 euro). Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.