WEEKEND RICCO DI EMOZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE DELLA LECCO ALTA

LECCO – È stato un weekend intenso e ricco di emozioni per le giovani formazioni della Lecco Alta, impegnate su più fronti e protagoniste di prestazioni significative sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale. Partiamo dagli Esordienti squadra A (in copertina), che hanno ottenuto una netta vittoria contro il Foppenico. Gara a senso unico fin dalle prime battute, con i padroni di casa che hanno dominato in lungo e in largo, imponendosi in tutti e quattro i tempi di gioco. Prestazione convincente sul piano del gioco e della concentrazione, a conferma della crescita del gruppo.

Match vibrante invece per i Pulcini 2015, impegnati in trasferta a Cortenova contro i pari età locali. La partita è stata decisa da un ottimo primo tempo della Lecco Alta, che ha saputo gestire il gioco e concretizzare le occasioni. I tre tempi successivi sono stati una vera battaglia sportiva, terminati tutti in parità grazie all’equilibrio e all’agonismo messo in campo da entrambe le squadre. Una partita bella e corretta, che ha strappato applausi meritati a tutti i protagonisti in campo.

Esordio casalingo per i Pulcini misti nel confronto con il Vercurago, in una gara caratterizzata da grande equilibrio e intensità. Nonostante la sconfitta finale, la prova dei giovani della Lecco Alta è stata incoraggiante, considerando che per molti si trattava della prima esperienza nel 7 contro 7. Un inizio positivo sotto il profilo dell’atteggiamento e dell’apprendimento, da cui ripartire con fiducia.

Infine, partita spettacolare quella disputata a Civate dagli Esordienti contro il Missaglia, valida per la prima giornata di campionato. Dopo un primo tempo equilibrato deciso da una disattenzione difensiva, la squadra ospite prende il largo nel secondo parziale, chiuso con tre reti. Ma nel terzo tempo cambia l’inerzia: la Lecco Alta cresce, prende in mano il gioco e accorcia le distanze grazie alle reti di Michele e Loris. Nel quarto tempo la sfida si accende: Missaglia torna avanti due volte, ma i lecchesi reagiscono con grande carattere e ribaltano il risultato grazie ai gol di Davide, Cesare e ancora Loris, fissando il punteggio finale sul 2-2. Una gara emozionante e ricca di contenuti, dove entrambe le squadre hanno dato spettacolo.

Un fine settimana che ha visto i giovani della Lecco Alta protagonisti, non solo per i risultati, ma soprattutto per l’impegno, il gioco espresso e la voglia di crescere. Segnali importanti per il futuro del vivaio verdeblu.

