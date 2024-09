WEEKEND RICCO DI EVENTI A LECCO. LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Questa sera, venerdì 20 settembre, in occasione della manifestazione “Pigiama Run”, è stato istituito il divieto di transito dalle 19, e limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, in diverse vie di Lecco.

Nello specifico: in via Brodolini, all’altezza del civico 35 (Palataurus), piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Don Ticozzi (attraversamenti pedonali per deviazione di cantiere), via Buozzi (dal peduncolo di collegamento del complesso “Esselunga” al parco “Addio ai Monti”), via Corti (dalla ciclopedonale a lago a via Dell’Isola), via Dell’Isola (da via Corti all’ingresso della ciclopedonale), via Raffaello (dalla ciclopedonale fino al civico 10), via Nullo, Riva Martiri delle Foibe, via Nazario Sauro, pizza Garibaldi.

Sabato 21 settembre alle 18.30, per l’incontro calcistico Lecco–Triestina in programma presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle 14.30 alle 22.30.

Domenica 22 settembre, in occasione della manifestazione “Randolario 2024”, sono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 9.30 in via Zelioli, nel tratto compreso tra il civico 13 (oratorio) e via Olivieri. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Domenica 22 settembre, per lo svolgimento della processione in onore della Beata Vergine Addolorata è istituito il divieto di transito delle 17, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei fedeli, in piazza Felice Cavallotti, via Partigiani, via Pietro Micca, via Mattia Rusconi, via Don Antonio Invernizzi, via Agliati, via Partigiani e piazza Felice Cavallotti.