WEEKEND SENZA TRENI SULLA LECCO-COLICO. BUS SOSTITUTIVI E ORARI RIMODULATI

MILANO – Secondo weekend senza treni tra Lecco e Colico. Per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali da parte di RFI, nel prossimo fine settimana – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 febbraio – sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Lecco e Colico, sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e sui collegamenti locali in Valtellina. Nei giorni di interruzione Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo che collegherà Lecco con Colico, Sondrio e Tirano.

I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circoleranno tra Milano e Lecco con orario regolare, e tra Colico e Sondrio/Tirano con un orario rimodulato per garantire le coincidenze con il servizio di bus. In particolare, i treni con origine da Colico in direzione Sondrio/Tirano partiranno 30 minuti dopo l’orario regolare; le corse da Tirano partiranno 30 minuti prima rispetto all’orario.

I collegamenti fra Lecco e Colico, Sondrio, Tirano saranno garantiti da un servizio di bus sostitutivi. Per agevolare gli spostamenti sono state predisposte corse sostitutive dei collegamenti in treno e ulteriori corse di rinforzo sulla relazione Lecco-Varenna.

In vista dell’interruzione, Trenord ha potenziato il servizio festivo sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco, su cui domenica saranno effettuate corse previste solo nei giorni feriali; circolerà anche domenica la corsa 10294 (Sondrio 13.17-Tirano 13.59).

Gli orari di treni e bus sono disponibili su trenord.it e App.

Le modifiche alla circolazione verranno riproposte anche nel weekend dal 23 al 25 febbraio, quando RFI effettuerà nuovamente i lavori infrastrutturali nella stessa tratta.