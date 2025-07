WEST NILE VIRUS, LE RACCOMANDAZIONI DI AVIS AI DONATORI DI SANGUE

LECCO – È un messaggio molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente chiaro, quello che il presidente di AVIS Nazionale, Oscar Bianchi, manda ai donatori e alla collettività in generale: “Quello del West Nile Virus è un fenomeno che certamente non può e non deve essere trascurato, in particolare alla luce dei numeri che sta registrando quest’anno. Tuttavia, dobbiamo ricordarci che le procedure di monitoraggio e controllo sulle regolari attività trasfusionali sono ormai consolidate da parte del ministero della Salute e del Centro nazionale sangue. Il rischio del contagio può esserci per chiunque, che si tratti di un donatore o no. La cosa importante da ricordare è essere sempre consapevoli, attenti alle zone in cui ci si trova e, ancor più necessario, informarsi costantemente soltanto dalle fonti ufficiali come ministero, CNS e la stessa AVIS …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS