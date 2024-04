WOMENINSTEM. GRANDE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PROVINCIALE

VARENNA – Grande successo per la prima edizione del seminario di orientamento WOMENinSTEM, che si è svolto venerdì 5 aprile a Villa Monastero di Varenna, organizzato dalla Provincia di Lecco con l’Istituto comprensivo statale Lecco1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento) e l’Ufficio scolastico provinciale.

Al seminario hanno aderito i seguenti istituti scolastici: Liceo Grassi di Lecco, Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, Istituto Marco Polo di Colico, Istituto Volta di Lecco, Istituto Bachelet di Oggiono, Istituto Viganò di Merate, Istituto Greppi di Monticello Brianza e Istituto Rota di Calolziocorte, per un totale di 150 studentesse accompagnate dai docenti.

Sono intervenuti il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani, la dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri impiego della Provincia di Lecco Cristina Pagano, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, le relatrici Consuelo Battistelli, Disability Manager IMB Italia, Manuela Grecchi, Prorettore delegato del Politecnico di Milano e responsabile del Polo territoriale di Lecco, Maria Luisa Meroni, Ceo della Meroni F.lli srl e Presidente Confindustria est Europa, Jenny Palladio, RD analytical researcher presso Flamma Group, Simone Terreni, ingegnere informatico, imprenditore digitale, Presidente della VoipVoice e Fondatore Inside Factory.

Il progetto di orientamento scolastico, rivolto alle studentesse dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo grado della provincia di Lecco, ha tra i suoi obiettivi quello di rimuovere gli stereotipi che impediscono una libera scelta e promuovere l’interesse per le carriere Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), i corsi di studio e le scelte educative volte a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico.

“Sono molto soddisfatto della grande partecipazione delle studentesse alla prima edizione di WOMENinSTEM – commenta il consigliere provinciale Carlo Malugani – Questa iniziativa, risultato di una rete collaborativa tra i vari soggetti organizzatori, conferma ancora una volta la nostra capacità di mettere al centro la persona, supportandola nel diventare creatrice di nuove strategie innovative e protagonista del mondo della ricerca e della scienza, come le relatrici e il relatore intervenuti. Un ringraziamento particolare a Dozio System, TecnoLario e VoipLombardia, che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento”.