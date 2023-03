LECCO – Il Wwf Lecco, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, propone la terza edizione del concorso di pittura online ‘Disegniamo la natura’, riservato ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie) della Provincia di Lecco.

L’edizione 2022 ha registrato circa trecento partecipanti, provenienti da decine di scuole del territorio. Wwf Lecco ripropone l’evento a partecipazione libera e gratuita. Il tema del concorso di quest’anno è quello del ritorno dei grandi carnivori, con particolare riferimento a quelli che più da vicino riguardano le nostre Alpi: lupi e orsi, specie che il Wwf è da sempre impegnato a proteggere.

In palio per i quindici vincitori (cinque per ogni classe di età) un’iscrizione annuale al Wwf, una pubblicazione realizzata da Wwf Lecco e Parco Regionale Monte Barro e un dolcissimo uovo di Pasqua targato Wwf . Sono previsti premi anche per le scuole: i cinque istituti con il maggior numero di alunni partecipanti riceveranno infatti una bugbox (casetta nido per impollinatori), da posizionare in uno spazio verde interno o adiacente la scuola, per favorire anche in aree urbane la presenza di insetti impollinatori e contemporaneamente creare un’opportunità di educazione ambientale per gli alunni.

Al via da oggi, mercoledì 1 marzo, il periodo per l’invio dei disegni online, mentre la premiazione dei vincitori è prevista per il 25 marzo, giornata in cui in tutto il modo si celebra ‘Earth Hour – L’Ora della Terra’, l’evento internazionale ideato e gestito dal Wwf che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso.