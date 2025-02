WWF LECCO LANCIA IL CORSO SU “IMPOLLINATORI E VISITATORI FIORALI”

LECCO – WWF Lecco, con la collaborazione del Parco Regionale Monte Barro, dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), il patrocinio di ERSAF, e il contributo dell’Associazione Apicoltori Lombardi, promuove il corso teorico/pratico “Impollinatori e visitatori fiorali: strumenti per la ricerca, la gestione e la divulgazione“, un’importante iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione e alla formazione sul ruolo cruciale degli impollinatori selvatici nella conservazione degli ecosistemi.

L’iniziativa si terrà il 5 e 6 aprile, ed è rivolta non solo a professionisti della ricerca ambientale e della gestione di aree protette, ma anche a tutti coloro che desiderano acquisire competenze nella tutela degli impollinatori, un gruppo di organismi che sta affrontando gravi minacce a causa dei cambiamenti climatici, della perdita di habitat e dell’inquinamento. Il corso è accreditato AIGAE, garantendo il rilascio di crediti formativi.

Il programma, che si articolerà in due moduli distinti, avrà come focus principale gli impollinatori e i visitatori fiorali, in particolare le api, e le tecniche per monitorarli e conservarli. Durante il primo modulo, i partecipanti approfondiranno il comportamento degli insetti impollinatori, le modalità di monitoraggio delle popolazioni e l’importanza della biodiversità floreale per la sopravvivenza di queste specie. Il secondo modulo si concentrerà su tecniche pratiche di costruzione e gestione di “hotel per insetti”, strutture che offrono rifugio e supporto a diversi tipi di impollinatori, migliorando la biodiversità locale.

Un aspetto fondamentale del corso sarà l’escursione sul Monte Barro, un’area naturale protetta che ospita una grande varietà di flora e fauna, in cui i partecipanti potranno osservare direttamente gli impollinatori in azione e sperimentare le tecniche di monitoraggio sul campo.

Con questo corso, WWF Lecco intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per sviluppare progetti di conservazione, monitoraggio e sensibilizzazione sui temi legati agli impollinatori. Inoltre, l’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di adottare pratiche sostenibili che proteggano questi essenziali alleati della biodiversità.

Il corso, a numero chiuso, si svolgerà presso la sede del Parco Monte Barro a Galbiate. Tutte le informazioni e le modalità per iscriversi al corso sono disponibili sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco https://wwf.lecco.it/impollinatori2025.