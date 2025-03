WWF LECCO: SERATA SULL’IMPATTO DEGLI INSETTI ALIENI SULL’ECOSISTEMA

LECCO – WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, propone una serata dal titolo “Piccoli invasori di aria e di terra”, volta a sensibilizzare le persone sull’impatto degli insetti alieni sull’ecosistema. Questi organismi, spesso portatori di malattie e predatori di specie autoctone, rappresentano una grave minaccia per la biodiversità.

L’incontro, previsto per la serata di giovedì 27 marzo alle 21, si terrà presso la sede del Parco Monte Barro, in Villa Bertarelli a Galbiate, e avrà come obiettivo principale quello di portare i partecipanti alla scoperta di queste specie invasive e alla conoscenza dei possibili impatti sulla vita quotidiana.

WWF Lecco, da sempre impegnato in azioni di tutela della microfauna locale, con questa iniziativa intende informare e mobilitare la comunità per difendere la biodiversità e il nostro patrimonio naturale.

Relatrice della serata sarà Daniela Lupi, del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS – Department of Food, Environmental and Nutritional Science) dell’Università degli Studi di Milano.

L’evento, a ingresso libero, è aperto a cittadini, famiglie e appassionati della natura, che potranno apprendere come riconoscere e gestire la presenza di insetti invasivi nel nostro ambiente e comprendere le possibili misure di contenimento.