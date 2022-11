GALBIATE – Tradizionale appuntamento autunnale del WWF di Lecco con l’evento “La natura è colore”. Bambini della scuola primaria, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, accompagnati da mamme, papà, nonni sono stati “affidati” per un intero pomeriggio alle cure degli attivisti WWF Lecco, per un pomeriggio alla scoperta della natura e dei suoi colori in Villa Bertarelli a Galbiate.

L’Organizzazione WWF ha potuto contare sulla disponibilità collaborativa del Parco Monte Barro. “Ma anche questa volta devo ringraziare – ha detto il presidente WWF Lecco, Lello Bonelli – la presenza e il lavoro volontario dei nostri attivisti: Stefania, Anna, Jessica, Paola, Raffaella. È un periodo fitto di impegni ed è solo grazie all’impegno dei nostri volontari che possiamo continuare a proporre nuovi eventi e attività sul territorio. Siamo appena usciti dal corso di introduzione al Diritto ambientale, con una quarantina di partecipanti da ogni parte d’Italia e un grosso impegno organizzativo. E mercoledì proporremo una serata a Barzio sul tema dei grandi carnivori e sulla possibile convivenza con gli allevatori, ma non potevamo rinunciare al tradizionale incontro con i più piccoli, perché è ogni volta una sorpresa scoprire l’entusiasmo e l’attenzione che i bambini riservano alle nostre proposte. Alcuni di loro erano già alla seconda o alla terza esperienza, ma anche chi ha partecipato per la prima volta è subito entrato in sintonia con i nuovi amichetti, alla scoperta del WWF e delle attività che la nostra Associazione propone per la tutela dell’ambiente e della natura”.

I bambini hanno assistito alla proiezione dell’audiovisivo “Un bosco da salvare” (per gentile concessione del Fotoclub Lario Malgrate), alla scoperta delle ricchezze che il bosco e le aree verdi ci regalano in cambio del nostro rispetto, seguito da un breve approfondimento sui “colori”, perché li vediamo e come la natura ce li offre. Dopo un momento di gioco con il “cruciverbone”, si è partiti con l’estrazione e la preparazione di alcuni colori a partire da sostanze naturali: dal caffè alle radici di curcuma, dalle foglie di insalata alle barbabietole, e poi acqua, aceto, bicarbonato. Ogni bambino si è trovato impegnato a pasticciare con mortaio e frullatore, a spremere e filtrare, per creare i colori naturali che sono poi stati utilizzati per realizzare splendidi disegni a tema naturalistico.

Non poteva mancare una merenda “salvambiente” con pane e cioccolato biologico, e poi marmellate, miele e succhi. Tutti prodotti naturali e a chilometro zero, offerti in questa occasione dall’Azienda Agricola “Conca Sandra” di Perledo. A chiudere il pomeriggio la consegna di alcuni gadget WWF, una copia della rivista Panda Junior, riservata ai soci WWF, e l’attestato di partecipazione a certificare che ogni bimbo partecipante all’evento ha scoperto che “la Natura è colore”.