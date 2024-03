WWF, NUOVO CONTEST FOTOGRAFICO “MERAVIGLIE LARIANE”

GALBIATE – WWF Lecco, in collaborazione con il Foto Club Lario Malgrate, propone il secondo concorso fotografico WWF Lecco dal titolo ‘Meraviglie lariane’. Il contest è aperto a tutti i fotografi non professionisti residenti in Italia, anche minorenni.

“Obiettivo del concorso è raccogliere le più suggestive foto dei paesaggi di tutta la provincia – spiega Giovanna Corti, presidente WWF Lecco – Un’apposita giuria selezionerà gli scatti ritenuti più meritevoli, ma ci sarà spazio anche per le votazioni ‘popolari’, che avverranno tramite i nostri canali social (Instagram e Facebook). I dodici scatti vincitori andranno a comporre il calendario WWF Lecco 2025, che verrà poi mandato in stampa in autunno. Un ringraziamento particolare va ai volontari che hanno ideato il concorso, in primis alla vicepresidente Stefania Berna e a Chiara Tettamanti, al Foto Club Lario Malgrate per l’indispensabile supporto tecnico, nonché allo Studio Dentista Digitale di Barzanò e alla Dottoressa Giuditta Macchi Dietista che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa”.

Le iscrizioni online aprono oggi, lunedì 11 marzo, e terminano il 15 aprile. I dodici scatti saranno scelti dalla giuria selezionata e tra questi sarà il popolo dei social a decretare le tre fotografie che finiranno sul podio. Il tema ‘Meraviglie lariane’ prevede un’unica categoria di scatti, che dovranno immortalare il paesaggio lariano con riprese panoramiche o scorci caratteristici. I nomi dei vincitori verranno resi noti durante la serata di premiazione, che avverrà sabato 11 maggio presso la Sede del Foto Club Lario Malgrate; saranno poi pubblicati sul sito e sui social dell’Associazione.

I dodici finalisti riceveranno un attestato di premiazione, la stampa della propria fotografia ed esclusivi gadget WWF, oltre naturalmente a una copia del calendario WWF Lecco 2025. Tra le dodici fotografie finaliste, le prime tre premiate dalla ‘giuria social’ riceveranno anche un’iscrizione per un anno a WWF Italia ed esclusivi gadget WWF (borraccia, tazza colazione, shopper).

“La volontà – spiega ancora Giovanna Corti – è quella di celebrare la bellezza dei panorami della nostra Provincia… sperando così di sensibilizzare ancora di più all’importanza della loro tutela. A tal proposito, ci preme segnalare un’altra iniziativa meritevole di attenzione: il concorso fotografico organizzato, come tutti gli anni, dal Parco Monte Barro, con cui WWF Lecco collabora proficuamente da tanti anni, con tema centrale proprio il Parco e le sue meraviglie”.