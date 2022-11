GALBIATE – Per il settimo anno Wwf Lecco e Parco Monte Barro ripropongono il tradizionale evento autunnale dedicato ai bambini. L’appuntamento con La natura è colore è per sabato 12 novembre in Villa Bertarelli a Galbiate, sede del Parco, ed è rivolto ai nati negli anni 2011/12/13/14/15. Un pomeriggio di gioco e disegno, in cui i bambini potranno divertirsi creando colori con materiali naturali, da utilizzare poi per realizzare piccole opere d’arte.

Accompagnati dai volontari Wwf, i bambini potranno assistere a un audiovisivo sul bosco, passando poi a momenti di gioco e di creatività, andando alla scoperta dei colori. La cosa divertente sarà proprio che i colori verranno estratti e preparati dagli stessi bambini, a partire da sostanze naturali come fiori, radici, foglie, per poi utilizzarli per dipingere fiori, animali e altri soggetti naturalistici. I migliori lavori saranno poi pubblicati sul sito ufficiale del Wwf Lecco.

Non mancherà una piccola merenda, l’attestato di partecipazione per ogni bambino e l’omaggio di alcuni gadget Wwf. L’evento è a numero chiuso e riservato a un massimo di venti partecipanti.