LECCO – Urban Nature, che giunge nel 2023 alla sua settima edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi, nonché l’importanza di promuovere azioni virtuose (tanto delle istituzioni quanto dei singoli cittadini) per proteggere e incrementare la biodiversità nelle città, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale, arriva anche nella nostra città, grazie all’azione e all’impegno dei volontari di WWF Lecco.

Si inizia sabato 7 ottobre, in Piazza XX Settembre (zona Palazzo delle Paure), con la raccolta fondi per il progetto “Oasi in Ospedale”, patrocinato dall’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. Il progetto nasce dalla consapevolezza del benessere psicofisico che i bambini e i ragazzi ottengono dal contatto con la natura: la frequentazione di spazi verdi, infatti, riducendo l’esposizione agli eventi stressanti tipici della vita cittadina, migliora la salute mentale e lo sviluppo cognitivo dei bambini. Di tale contatto hanno bisogno a maggior ragione i bambini e i ragazzi ospedalizzati; attività di osservazione e cura della natura sono ormai una pratica diffusa negli ospedali pediatrici. Ecco perché il progetto “Oasi in Ospedale” si prefigge la realizzazione di Aule Natura, spazi sicuri che offrono stimoli a livello motorio, sensoriale e percettivo ai piccoli pazienti.

Per finanziare questo progetto, i volontari WWF raccoglieranno donazioni per le piantine di felce che saranno disponibili presso il banchetto di Piazza XX Settembre nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre (ore 10-17, fino a esaurimento scorte).

Inoltre, per favorire la conoscenza della natura urbana della nostra città, WWF Lecco organizza, per il pomeriggio di sabato 7 ottobre, una caccia al tesoro per le vie del centro; naturalmente, oltre ai premi per i vincitori, parte del tesoro sarà proprio quello di scoprire flora e fauna che vivono, spesso nascoste o non notate, in mezzo alle nostre case. La partenza è prevista dalle 14:30 alle 15:30 da Piazza XX settembre (zona Palazzo delle Paure); ai partecipanti verranno consegnati gli strumenti necessari per partecipare e.. vinca il migliore! La premiazione è invece prevista per le 17, sempre in Piazza XX Settembre.

Anche questa iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del verde urbano. Come denuncia il WWF nel report “Persone, città e natura. Rinnovare l’ambiente urbano e migliorare la nostra salute” (Report Urban Nature 2023 | Pubblicazioni | WWF Italia), inquinamento, stress, depressione e alienazione sono i principali effetti gravi della mancanza di natura nelle città. Di fronte alle sfide del futuro, è dunque necessario ripartire anche dal verde urbano: gli spazi verdi possono contribuire a “curare i mali” che affliggono le città e i suoi abitanti, ad esempio con l’assorbimento di contaminanti, la pulizia dell’aria e la mitigazione delle temperature.