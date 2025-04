“YES OR NO”, UNA SERATA PER I BAMBINI AFRICANI CON LA STOPPANI IN MUSICA

LECCO – Mercoledì 9 aprile, alle 21, le porte della sala del Cineteatro di Belledo si apriranno per una serata speciale, dal titolo “Yes or No… e tu sarai dei nostri?”. Le musiche delle grandi band e delle più iconiche colonne sonore suoneranno per i bambini dell’Africa con protagonista il cuore.

Un evento e un progetto generale nato da un gruppo di privati cittadini del territorio per farsi parte attiva nell’aiutare la piccola comunità di Maaden nella regione di Adrar in Mauritania, soprattutto i bambini di quella comunità. L’idea nasce da un viaggio di amici e da un legame speciale che si crea con le persone del luogo, dal desiderio di dare dignità sociale all’educazione di quei bambini, in un luogo dove ancora il benessere non ha contaminato le relazioni sociali.

Proprio lì, in Mauritania, vengono mossi i primi passi e le prime spese per la realizzazione di un locale da dedicare a luogo di scuola per i bambini di Maaden. Un progetto forse piccolo, rispetto ai grandi interventi di volontariato, ma immensamente significativo per quella piccola comunità.