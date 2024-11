ZAMPERINI NEL MIRINO DEI CACCIATORI DOPO UN EMENDAMENTO CON SANZIONI

MILANO- Zamperini animalista? Anticaccia? Lui, l’esponente di FdI Lecco consigliere regionale e “collega” dell’europarlamentare Pietro Fiocchi – quello noto oltre che per le pallottole di famiglia grazie a quelle appese all’albero di Natale, in un ultra famoso cartellone pubblicitario che ha fatto discutere tutta Italia alla fine dello scorso anno?

Proprio lui, Giacomo Zamperini, adesso è finito del tutto clamorosamente “nel mirino” proprio dei… cacciatori. Per un emendamento presentato e votato in Regione Lombardia che a loro, gli sparatori, non è decisamente andato giù.

Se ne parla in questa frequentata pagina social (ben 42.771 followers):

𝐈𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐓𝐚𝐟𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐢 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒂𝒕𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒕𝒂 𝒔𝒖𝒈𝒍𝒊 𝒛𝒆𝒃𝒆𝒅𝒆𝒊 !

𝑳𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒊𝒏 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑳𝒐𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒊𝒂 𝒔𝒊 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒄𝒂 𝒔𝒖 𝒖𝒏 𝒆𝒎𝒆𝒏𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝑭𝒓𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅’𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂.

@follower Floriano Massardi Carlo Bravo Regione Lombardia Alessandro Beduschi #caccia #cacciatori #faunaselvatica #sanzioni

Nell’ ambito della seconda 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐧. 𝟗𝟒 – fra i vari 𝐞𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 ve né uno, a firma del consigliere 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐙𝐚𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, quindi di maggioranza, che non ha mancato di suscitare 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚, poiché di fatto si pone in maniera trasversale contro la caccia e contro i cacciatori. https://www.facebook.com/share/p/1DNKkFDx7N/?mibextid=WC7FNe

Ha provato, Zamperini, a difendersi direttamente sulla pagina che lo ha “massacrato”:

“Io penso che un coltello possa essere usato male o bene. Credo che sarebbe stupido vietare l’utilizzo del coltello, solo perché qualcuno potrebbe utilizzarlo in modo improprio solo per fare della lotta fratricida tra chi condivide la passione venatoria”.

Ma il suo emendamento – passato in Commissione Agricoltura e destinato al vaglio dell’aula del consiglio regionale, tra una decina di giorni – resta criticatissimo dai cacciatori.

Che commentano così:

“C’è da vergognarsi aver votato per questa gente”.

“La revisione della legge in materia di caccia va lasciata fare a chi se ne intende….”.

“Gli animalari sono presenti ovunque, in tutti i partiti..

“A questo punto dopo tanti anni e il fegato a pezzi vi lascio bollire nel vostro brodo. Ho trovato posti migliori, gente migliore altrove…”.

“Sono due anni che promettete di cambiare la 157/92 non siete in grado di cambiare neanche nella regione”.

“Sono più i danni che avete combinato che il resto di che cosa state parlando non siete più credibili”.

“La prossima volta i voti li andate a prendere dà una altra parte”.

A occhio e croce, il fratello lecchese deve aver compreso da che parte sta (o stava) la base elettorale del suo partito. Salvo ripensamenti – che fan rima con emendamenti.

RedPol