ZECCHE: COME PROTEGGERSI E SFATARE I FALSI MITI

LECCO – Con la bella stagione e le uscite all’aria aperta, torna anche l’attenzione verso le zecche, piccoli parassiti presenti nei boschi, nei prati alti e persino nei parchi cittadini. Oltre al fastidio del morso, possono trasmettere malattie come la malattia di Lyme e, più raramente, l’encefalite da zecca (TBE). La prevenzione e la corretta gestione in caso di puntura sono fondamentali.

Come proteggersi: i consigli della sanità

Indossare abiti chiari e coprenti: pantaloni lunghi, calze alte e maglie a maniche lunghe. Evitare l’erba alta e camminare sui sentieri battuti. Usare repellenti specifici a base di DEET o icaridina. Controllare il corpo e gli abiti al rientro, lavando i vestiti sopra i 30 °C. Ispezionare anche gli animali domestici, spesso veicolo di trasporto delle zecche in casa.

Se trovi una zecca: cosa fare

1. Usa una pinzetta a punta fine o un estrattore apposito.

2. Afferra la zecca vicino alla pelle e tira verso l’alto senza torcere.

3. Non schiacciare il corpo del parassita.

4. Disinfetta la zona.

5. Conserva la zecca in un contenitore con alcol al 70 % per eventuali analisi.

6. Monitora per 30–40 giorni la zona e il tuo stato di salute.

Sfatiamo i luoghi comuni

“Basta coprire la zecca con olio o alcol e si stacca da sola” – Falso. Così facendo rischi di farle rilasciare più saliva o materiale infetto nella ferita.

“Le zecche si trovano solo in montagna” – No. Possono essere presenti anche in parchi cittadini o giardini.

“Se non fa male, non serve preoccuparsi” – Sbagliato. Il morso è spesso indolore, ma il rischio di trasmissione di malattie esiste comunque.

“Basta tirare con forza e viene via sempre intera” – Non sempre. Il rostro può rimanere nella pelle e va rimosso con attenzione.

In sintesi

La conoscenza è il miglior strumento di difesa: prevenzione, ispezione dopo le attività all’aperto e corretta rimozione della zecca possono evitare problemi seri. E ricordiamo: niente rimedi “della nonna” e niente allarmismi, ma attenzione e buone pratiche.