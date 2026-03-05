ZONA ROSSA IN CITTÀ, COS’È E COME FUNZIONA: I DETTAGLI

LECCO – La zona a vigilanza rafforzata, comunemente chiamata zona rossa, è una misura di sicurezza che consente un controllo più stringente del territorio in aree urbane caratterizzate da episodi ripetuti di degrado, criminalità o pericolo per l’ordine pubblico.

Non si tratta di un coprifuoco né di una limitazione generalizzata alla libertà di circolazione, ma di uno strumento mirato per prevenire comportamenti violenti o illegali e restituire sicurezza e vivibilità ai cittadini.

A Lecco il tema è tornato al centro del dibattito dopo una serie di episodi di microcriminalità, risse e situazioni di insicurezza registrate soprattutto nell’area tra l’area della stazione ferroviaria e piazza Lega Lombarda e il centro cittadino, culminati sabato scorso con l’accoltellamento mortale del giovane Mahmoud Amer.

Zone molto frequentate, snodi di passaggio per pendolari, studenti e turisti, che negli ultimi mesi hanno visto un aumento degli interventi delle forze dell’ordine.

L’ipotesi di istituire una zona a vigilanza rafforzata nasce quindi dall’esigenza di prevenire fatti gravi prima che si verifichino, intervenendo in modo strutturato e non solo emergenziale.

La decisione di istituire la zona rossa spetta al prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Nel caso di Lecco, l’eventuale istituzione della zona a vigilanza rafforzata avverrebbe dopo un’analisi dettagliata dei dati: denunce, interventi delle forze dell’ordine, segnalazioni dei cittadini e valutazione del rischio.

Il provvedimento deve indicare in modo chiaro l’area interessata, con un perimetro preciso, la durata della misura e le motivazioni legate a concrete esigenze di sicurezza.

All’interno della zona a vigilanza rafforzata aumentano i controlli di polizia e carabinieri, è possibile procedere all’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi e viene vietata la permanenza a persone già segnalate all’autorità giudiziaria per specifici reati.

Le categorie di reati considerate includono reati contro la persona, reati contro il patrimonio, spaccio e traffico di stupefacenti, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento non riguarda i cittadini comuni, né chi frequenta la zona per lavoro, studio o svago in modo regolare.

Può invece colpire soggetti che hanno precedenti penali o segnalazioni, tengono comportamenti violenti, molesti o intimidatori oppure compromettono la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

L’obiettivo è interrompere dinamiche di degrado che spesso si concentrano sempre negli stessi luoghi.

A Lecco, come evidenziato dal Prefetto Ponta all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza, l’introduzione di una “zona rossa” viene vista come un primo passo, preceduto da intensificazione dei controlli, presenza coordinata delle forze dell’ordine e un’attenzione particolare alle fasce orarie più critiche.

La logica è quella della prevenzione, non della repressione fine a sé stessa.

La zona a vigilanza rafforzata ha una durata limitata e viene monitorata costantemente.

Se le condizioni di sicurezza migliorano, il provvedimento può essere revocato o rimodulato.

Se invece le criticità persistono, può essere prorogato o accompagnato da altri interventi di tipo sociale e urbano.

Nel caso di Lecco, l’istituzione della zona a vigilanza rafforzata tra stazione e centro mira a tutelare residenti, commercianti e pendolari, garantire una città più sicura e accogliente ed evitare che aree centrali diventino zone di degrado stabile.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche per la sicurezza urbana, che richiedono collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale.

