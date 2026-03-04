ZONA ROSSA IN STAZIONE, C. PIAZZA (LEGA): “UN PRIMO PASSO PER LA SICUREZZA”

LECCO – La decisione di istituire una zona a vigilanza rafforzata nell’area della stazione di Lecco è stata accolta come un passaggio atteso e rivendicato con forza dal candidato sindaco di Lega e Forza Italia Carlo Piazza, che ha commentato positivamente l’esito delle ultime valutazioni sulla sicurezza urbana.

Secondo Piazza, l’attivazione della cosiddetta zona rossa rappresenta “un risultato concreto e una risposta chiara ai cittadini che chiedevano più sicurezza”, resa possibile grazie agli strumenti previsti dal decreto sicurezza promosso dalla Lega. Una misura che, sottolinea, arriva dopo episodi ritenuti particolarmente gravi e che “richiedevano un segnale immediato“.

“Oggi quel segnale è arrivato – afferma –. Non era polemica, ma responsabilità: usare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la città”. Da qui anche il ringraziamento alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto e per l’impegno nel definire un presidio più incisivo nell’area della stazione.

Piazza insiste sulla necessità che la nuova misura venga applicata con continuità, attraverso controlli costanti e una presenza visibile sul territorio, ritenuta essenziale per ristabilire condizioni di sicurezza e vivibilità. “È una vittoria del buon senso e di chi non si è voltato dall’altra parte – conclude –. La sicurezza è un diritto dei lecchesi. E noi continueremo a difenderlo”.