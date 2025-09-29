ZOOTECNICHE E COUNTRY FESTIVAL, NUMERI RECORD PER L’EDIZIONE 2025

BARZIO – Si è conclusa ieri la 98ª Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi tenutasi in concomitanza con la decima edizione del Valsassina Country Festival. Nonostante la pioggia abbia tentato di rovinare l’atmosfera nei primi due giorni, l’energia e la partecipazione del pubblico hanno trionfato con numeri record. Un successo che ha animato la splendida Valsassina e che ha unito appassionati di agricoltura e zootecnia con amanti del mondo country e semplici curiosi, tutti immersi in uno spirito di comunità.

Le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi hanno offerto un vasto programma di attività che ha celebrato la ricca tradizione agricola e zootecnica del territorio, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire il patrimonio rurale della valle …

