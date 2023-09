PASTURO – Da oggi al via i tre giorni di Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, appuntamento quasi centenario, con la ruralità montana, che si svolge sulla piana della Comunità Montana Valsassina al confine tra Pasturo e Barzio. Quest’anno si guarda in modo particolare ai ragazzi e alla loro voglia di tornare a lavorare a contatto con la natura.

Sabato il convegno ‘Focus sugli alpeggi’ presenterà loro i vantaggi e le criticità dell’allevamento in altura, grazie ad Alessandro Putelli, che per conto di Ersaf (Ente Regionale Servizi Agricoltura Foreste) ha monitorato le quasi 700 realtà lombarde di allevamento in altura. Nel medesimo contesto, la scuola Cfpa di Casargo…