ZUFFI RISPONDE ALLE PROTESTE PER L’HUB DEI BUS IN VIA BALICCO

LECCO – Circa cinquanta cittadini si sono radunati nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo Bovara, sede del Comune di Lecco, per manifestare contro il progetto del nuovo hub degli autobus previsto in via Balicco. A preoccupare i manifestanti, residenti del condominio Monte Legnone, è la perdita di parte dell’area verde condominiale: secondo il piano presentato, l’hub ospiterebbe dieci/dodici stalli per bus extraurbani, distribuiti tra via Balicco e il giardino del condominio.

La protesta nasce dal timore che l’infrastruttura possa compromettere la vivibilità del quartiere, con impatti negativi sul traffico, sul rumore e sulla qualità dello spazio pubblico. Le perplessità riguardano anche l’eventuale esproprio parziale dell’area verde privata, punto centrale del dissenso.

Durante la manifestazione, l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi ha invitato i manifestanti al dialogo: “Insieme al sindaco, abbiamo invitato una rappresentanza dei presenti a salire – ha spiegato -. Il confronto, cui hanno preso parte tra gli altri l’amministratrice del condominio e il portavoce dei residenti, è stato assolutamente cordiale, seppur nelle reciproche posizioni: dopo averli ascoltati, come amministrazione abbiamo spiegato loro le ragioni per le quali è necessario un hub della multimodalità in città e il percorso che ha portato all’ottenimento da parte di Regione Lombardia dei 14 milioni per la sua realizzazione nell’area di via Balicco, riconoscendone di fatto la qualità e il valore dell’idea progettuale presentata dal Comune di Lecco”.

“Ora, a fronte di questo finanziamento – ha chiarito Zuffi -, si avvia la parte progettuale vera e propria, nella quale come amministrazione apriremo una fase di ascolto e dialogo con i residenti, ma anche con le altre realtà interessate dal progetto, per raccogliere tutte le loro richieste, che saranno sottoposte poi ai progettisti”.

LEGGI ANCHE: