MALGRATE – Come definito nella recente Conferenza dei capigruppo consiliari, “al fine di aggiornare il Consiglio Comunale in merito alla situazione COVID-19 sul territorio del Comune di Malgrate e sulle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale”, tutti i consiglieri sono invitati a partecipare alla riunione in videoconferenza che si terrà lunedì 20 aprile alle 18:30 sulla piattaforma Webex e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Malgrate.

Ciascun partecipante riceverà a mezzo e-mail l’invito alla riunione, nel quale sarà presente il link di accesso alla piattaforma. Per poter prendere parte alla riunione è necessario essere in possesso di una connessione internet, un PC con videocamera ovvero uno smartphone.