MALGRATE – Lettera di sfogo quella scritta dai gruppi di minoranza Malgrate Più e Obiettivo Persona, che accusano l’amministrazione vigente non solo di non operare correttamente e tempestivamente, ma anche di ignorare i consigli e gli aiuti offerti dell’opposizione.

“Il paese non merita l’incuria, l’assenza di pulizia e la mancanza totale di consapevolezza di amministrare una località turistica. Malgrate non merita di sentirsi rispondere “tutto programmato” ogni qualvolta si chieda conto di interventi non eseguiti o in ritardo, limitandosi a gestire le segnalazioni con una PEC a chi dovrà intervenire. Malgrate necessita di una presa di posizione forte perchè la tutela dei cittadini è molto più importante di qualsivoglia contratto in essere.

Malgrate merita un’adeguata filosofia turistica che aiuti l’economia locale, specialmente in questo periodi difficile, che preveda in Paese la presenza di agenti di Polizia Locale, che avvii con finalità turistiche una programmazione dello sport, che attui un servizio efficiente di pulizia e manutenzione di tutto il Paese, in modo da renderlo, dignitoso, ordinato e pulito. Il Paese oggi è trasandato e lasciato allo sbando, in maniera tale da renderlo criticabile da qualsivoglia turista.

Oltretutto, l’ostinazione del sindaco e della giunta a voler tenere lontano gli aiuti proposti dai membri della minoranza e la caparbietà di gestire solitario l’emergenza, ci pare assurda, in un periodo in cui tutte le istituzioni si prodigano per un fronte comune in crisi epidemiologiva. Tanti comuni, con intese tra maggioranza ed opposizione, hanno elaborato e approvato misure a sostegno dei cittadini e delle imprese. Siamo stati eletti per questo, non per “fare passerella”.

Siamo di fronte, insomma, ad un totale fallimento di questa amministrazione comunale rispetto alle esigenze e alle richieste della nostra comunità, per questo o ci si da deriamente da fare oppure ci si mette da parte lasciando lo spazio a chi se la sente di fare le cose”.

Malgrate più e obbiettivo persona