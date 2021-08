ROMA – Si è spento oggi all’età di 73 anni Gino strada, chirurgo di guerra e fondatore dell’Ong Emergency. A darne la notizia fonti vicino alla famiglia.

Originario di Sesto San Giovanni, dove era nato nel 1948, si era impegnato come chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in luoghi di conflitti armati come l’Afghanistan e la Somalia. Nel 1994 ha fondato, insieme alla moglie Teresa Sarti, Emergency…

> QUI LA SCHEDA SULLA SCOMPARSA DI GINO STRADA