MORBEGNO – Il test sierologico, da solo, non è sufficiente per contrastare il Covid-19 ma è certamente un’arma molto utile per riuscire a mappare la popolazione dei soggetti che sono venuti in contatto con il Coronavirus.

A sottolinearlo il deputato di “Italia Viva” Mauro Del Barba che ha deciso di mostrare, in un breve video, la facilità con la quale è possibile effettuare il test, spiegando poi l’importanza di effettuare un esame di questo tipo nella lotta contro il Covid-19.

“Una goccia di sangue – spiega Del Barba – due gocce del preziosissimo reagente, non ne serve un autobotte, e nel mio caso il risultato dice che ho gli anticorpi…