COMUNICAZIONI ELETTORALI CONSULTAZIONI 2020

COMUNICAZIONI ELETTORALI – In base disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020(Delibera n. 324/20/CONS)e per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, fissate e indetto 20 e 21 settembre 2020 (Delibera n. 322/20/CONS), la società IperG comunica che la presente testata mette a disposizione pubbliredazionali e spazi display ricordando che la legge 28/2000, all’art. 7, comma 2, prevede che tale forma di comunicazione politica sia riconoscibile, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Modalità di prenotazione

Viene garantita parità di accesso. Per quanto riguarda le posizioni diplay la graduatoria è strettamente legata alla data di prenotazione.

Le prenotazioni si ricevono scrivendo un messaggio email all’indirizzo amministrazione@iperg.net e fanno testo la data e gli orari forniti automaticamente dal sistema di email.

Ugualmente si possono chiedere informazioni su spazi liberi e tariffe al medesimo indirizzo: amministrazione@iperg.net e/o chiamando il numero 3382137929. Il listino prezzi è fisso e non negoziabile con le stesse condizioni economiche per qualsiasi partito/movimento/candidato.

Tempistiche di prenotazione e consegna dei materiali

Le prenotazioni e relativi materiali dovranno essere consegnati almeno due giorni prima della publicazione.

Il materiale dovrà essere inviato in PDF, jpg, gif all’email amministrazione@iperg.net

Regime Iva

Le tariffe degli spazi messi a disposizione sono assoggettate all’aliquota Iva del 4% già nei 90 giorni precedenti le elezioni come da art. 18 della legge 515/1993 modificato dalla legge n. 90/2004.

Modalità di pagamento

Il pagamento per legge deve essere anticipato, entro le ore 17 del giorno precedente la pubblicazione, in assenza del saldo la pubblicazione non può essere realizzata pur rimanendo valida l’obbligazione del committente, attivata con la prenotazione, per l’intera somma pattuita in base al periodo di pubblicazione.

Viene affettuato tramite bonifico a IperG

Banca popolare di Sondrio

agenzia di Ballabio

Iban IT27H0569622900000006453X91