VALGEROLA (SO) – Giornata da incorniciare per lo Sci Club Lecco quella che si è tenuta domenica, sulle nevi della Valgerola, dove si sono svolte la gare circoscrizionali di Slalom categorie Children. Ben 7 i podi conquistati dai lecchesi, con risultati complessivi più che soddisfacenti per le “Giubbe Rosse”.

Nella categoria Allevi U16 femminile, vittoria di Eleonora Pizzi che chiude con il tempo di 1’25”79, subito dietro la compagna di squadra Sofia Parravicini con il tempo di 1’29”16. Sfiora il podio Rebecca Meles al traguardo in 5ª posizione. Nella Top Ten Gemma Binelli 8ª e Maddalena Milani 10ª. Poco più dietro Sofia Pasculli 15ª.

Nella gara maschile, salgono sul podio Luca Bianchi e Mattia Zanni rispettivamente 2° e 3° in 1’22’78 e in 1’23”03. A vincere Pietro Motterlini dello Ski Racing Camp (1’24”70). Ottimi risultati anche per Luca Ruffinoni e Simone Tondale al traguardo in 6^ e 7^ posizione. Sfortunati Gabriele Bianchi e Nico Picech usciti rispettivamente nella 1ª e 2ª prova.

Nella categoria Ragazzi U14, al femminile sale sul podio Giulia Agazzi conquistando un meritatissimo 3° posto in 1’35”24. Sfiorano il podio Aurora Cercini 4ª e Clelia Milani 5ª autrici di due ottime performance. Molto bene anche Laura Bertazzoni 7ª e Charlotte Sciolla 8ª. A vincere la gara Giorgia Sala (Penna Nera) in 1’30”95.

Nella gara maschile, detta legge Alessandro Pizzi con il tempo di 1’28”08. Sfiora il podio Giosuè Galbiati al traguardo in 4ª posizione; buone le prestazioni di Alberto Corsini 9°, Marco Balen 10° e Giorgio Ferri 11°. Usciti nella prima prova Riccardo de Monaco e Riccardo Mariuzzo.

Nella categoria Cuccioli U12 femminile, un’ottima Carolina Ferri sale sul 3° gradino del podio col tempo di 35”.42. Molto bene anche Martina Tentori 7ª e Carola Catelli 9ª. Più dietro Ludovica Spreafico 18ª e Maria Virginia Pellegrini 28ª.

Nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è Alessandro Selis che fa suo il 6° posto, subito dietro Matteo Pasculli 7°, Ettore Federico Garavaglia 21°. Tra gli squalificati, Luca Baragiola.

Nella categoria Baby U10 femminile, Vittoria Viglietta si classifica al 18° posto; mentre nella gara maschile Tamas Gerosa va vicino al podio conquistando il 6° posto, a seguire: Nicolò Asnaghi 9°, Andrea Guzzetti 17°, Giovanni Riccardo Mazzariol 24°, Arturo Maria Savoca 29°, Matteo Micheli 33° e Nicolò Salvagni 35°.