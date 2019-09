BERGAMO – Nella finale di Serie A Campionati di Società Allievi/e 2019, la Lecco Colombo Costruzioni si porta a casa il terzo posto nella classifica generale femminile e l’ottavo in quella maschile.

Le ragazze hanno concluso con 151 punti alle spalle della Studentesca Rieti Andrea Milardi (193 punti) e dell’Atletica Vicentina (164 punti), mentre tra i ragazzi ha trionfato l’Atletica Vicentina (180 punti), davanti alle Fiamme Gialle Simoni (169 punti) e alla Studentesca Rieti Andrea Milardi (162 punti).

Per quanto riguarda i risultati individuali parecchie medaglie per i lecchesi, oltre che a diversi buoni piazzamenti nei primi otto.

Sul campo maschile ottimo secondo posto nel lancio del peso per Patrick Olcelli che, al rientro, ha lanciato per 16,38 metri. Tre invece i bronzi grazie alle prestazioni di Soueido Sinka nel salto in alto (1,88 m) e Daniele Uccheddu, medagliato sia nel salto triplo (14,53 m) che nel lungo (6,6 m).

Tra le allieve nove podi, suddivisi equamente in ori, argenti e bronzi. Primi posti per Clarissa Bolesso nei 400 (56″74), Andrea Chiara Pozzi nel salto in alto (1,63 m) e Arianna bellasi, Clarissa Boleso, Lisa Galluccio e Alessia Gatti nella 4×100 (48″42). Argento per Laura Renna negli 800 (2’14″58) e nei 1500 (4’46″54) e Alessia Gatti nei 100 (12″46). I bronzi arrivano invece dalla 4×400 con Lisa Gallucio, Laura Renna, Arianna Bellani, Clarissa Boleso (3’57″66), dal lancio del giavellotto con Valentina Gilardoni (38,35 m) e dal lancio del martello con Clelia Corti (50,80 m).

