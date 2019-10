BASKET, ALLA STARLIGHT IL DERBY LARIANO

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) – Terza vittoria consecutiva per la compagine cestistica valmadrerese della Starlight, quintetto, che dopo la terza giornata di andata, mantiene l’imbattibilità nel campionato di serie C di basket femminile. In campo venerdì sera la Starlight Valmadrera, con la compagine di coach Alberto Colombo, di scena sul campo della Vertematese in un derby lariano che ha proposto una bella sfida per circa trenta minuti di gioco, finché la Bassani ha deciso di prendere in mano la situazione, e chiudere il match.