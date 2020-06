VALMADRERA – Francesca Capaldo (foto in copertina), classe 1996 sarà per il 4° anno una giocatrice della Starlight Valmadrera. Ecco le sue parole dopo il rinnovo: “La stagione appena conclusa lascia l’amaro in bocca, ero e sono convinta che dopo gli anni precedenti sarebbe arrivato finalmente il momento della svolta. Riuscire a conquistare i playoff come “prima della classe” dopo tanti sacrifici era un obiettivo, ma sicuramente non il punto di arrivo”.

Anche Mara Casartelli giocatrice di esperienza, con un passato tutto Comense e una stagione in A2, farà parte della rosa valmadrerese dalla prossima stagione…