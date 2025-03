BASKET, D3: OLGINATE SBAGLIA TUTTO, BRUTTA SCONFITTA CON MAPELLO

MAPELLO – Quinta giornata di ritorno del campionato di Dr3 di basket, con la Npo di coach Stefano Cattani in scena sul campo del Mapello. Una partita vinta dalla formazione di casa con il risultato di 71- 56 con parziali di 21-20, 39-24, 55-35.

Mettendo a confronto la sfida dell’andata, partita vinta dal quintetto olginatese con il risultato di 54-42, e il match di ritorno, la Npo ha decisamente mancato l’approccio; serata negativa sotto vari aspetti tecnici e tattici e anche sul piano caratteriale.

Il coach Cattani non ha molta voglia di commentare questa sfida. Non tanto per il risultato, ma soprattutto sulla prova della sua squadra: “E’ difficile esprimersi dopo aver visto, o non visto, la mia squadra perdere una partita che era alla nostra portata. Mi dispiace molto ma c’è poco da commentare da questa sfida persa decisamente male”.

Tabellino: Brambilla 12, Balossi 14, Lesiuk 2, Pensotti, Losa 4, Motta 8, Ripamonti 3, Bonacina, Manzoni 7, Mattavelli 4, Rusconi, Milani 2.