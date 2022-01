VALMADRERA – Ritorno amaro all’attività agonistica per la compagine cestistica valmadrerese della Starlight, con la formazione di coach Zucchi, che si arrende in casa (48-56) contro Canegrate nel match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile.

Si rispettava, quindi, il calendario agonistico stilato ad inizio stagione, con le sfide del 9 e 16 gennaio (match validi per la quarta e quinta giornata di ritorno) che sono state accodate in fondo al calendario del girone di ritorno, e quindi, verranno recuperate a metà e fine febbraio.

Ovviamente tutti si aspettavano di iniziare questa seconda fase con una vittoria e una bella prestazione, da regalare anche al nuovo sponsor che verrà ufficializzato in settimana. Le locali hanno giocato abbastanza bene nei primi 20 minuti, mettendo in difficoltà il quintetto canegratese. Nella seconda parte del match, però, Canegrate prevale sul gioco fisico recuperando molte palle e trovando canestri importanti. Valmadrera, invece, trova difficoltà nel trovare canestro, sciupando qualche occasione di troppo.

Dichiara a fine partita il coach Stefano Zucchi: “Complimenti a Canegrate, che giocando senza fronzoli, ma con quella costante intensità evidenziata per tutta la partita, situazione che ci ha sempre messo in grande sofferenza. Cosa dire? Abbiamo giocato l’esatto contrario delle avversarie. Molli in tutti i ruoli, subendo sia fisicamente che mentalmente. Un passo indietro e spero ci serva per capire che non è il caso di specchiarsi troppo ma bisogna essere più concentrate, determinate e all’altezza di questo campionato. Dobbiamo cambiare rotta”.

Starlight Valmadrera-Canegrate 48-56

Parziali: 17-16, 28-32, 40-46, 48-56

Tabellino: Orsanigo 5, Panzeri, Airoldi, Levi n.e, Allevi 14, Colombo, Ceccato 6, Oggioni, Adan 6, Frigerio 9, Casartelli ne, Marconetti 8.