COSTA MASNAGA – È una spumeggiante Limonta quella che scende in campo contro Ponzano, compagine ben attrezzata come struttura fisica, ma che mai ha impensierito le padrone di casa.

L’unico vantaggio delle ospiti è lo 0-4 iniziale, a cui risponde prontamente Costa mettendo a segno un parziale di 11-0 che costringe le venete al time-out. Il primo quarto vede un buon impatto, oltre che dello starting five scelto da coach Seletti, anche di Fietta (in netta ripresa) e di Osazuwa e si chiude 22-15 per le lecchesi.

Nel secondo periodo, complice qualche aiuto di troppo non richiesto, Ponzano accorcia fino a -3 (26-23), ma Tibè, Allievi e Brossmann chiudono le maglie in difesa e, coadiuvate da Lele Villa in attacco, raggiungono il massimo vantaggio (45-28) a chiusura del quarto.

La terza frazione é un assolo Costa Masnaga grazie soprattutto a Bea Caloro che sprizza energia da tutti i pori e le lecchesi dilagano fino a +29 (69-40). Nell’ultimo mini-tempo c’è un piccolo avvicinamento da parte delle ospiti (73-53) a 5′ dalla sirena finale quando la partita si fa un po’ più fisica. Gli ultimi 4 minuti la Limonta sta in campo con la formazione U17 senza assolutamente sfigurare.

La gara si chiude 82-68 per le pantere; prossimo appuntamento sabato 28 a Mantova.

Limonta Costa Masnaga – Posaclima Ponzano 82 – 68

(22-15, 45-28, 69-40, 82-68)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 4 (2/5, 0/1), Rotta, Osazuwa 12 (5/9 da 2), Caloro* 7 (2/4, 0/4), Villa E.* 18 (5/9, 1/6), Gorini, Villarruel 3 (0/2, 1/4), Allievi* 11 (3/6 da 2), Bernardi 4 (1/2 da 2), Tibè* 10 (4/12 da 2), Brossmann* 13 (3/8, 1/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 25/57 – Tiri da 3: 3/18 – Tiri Liberi: 23/28 – Rimbalzi: 48 19+29 (Brossmann 11) – Assist: 19 (Caloro 5) – Palle Recuperate: 14 (Caloro 5) – Palle Perse: 11 (Caloro 2)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 5 (1/4, 1/4), Tivenius* 10 (4/7 da 2), Mioni 4 (2/2 da 2), Iuliano*, Rosar NE, Gobbo* 4 (2/4, 0/1), Favaretto 19 (6/9, 1/2), Varaldi* 5 (2/2, 0/6), Valli 12 (2/5, 2/2), Pellegrini* 9 (3/6, 1/5), Pertile

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 22/43 – Tiri da 3: 5/23 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 41 11+30 (Tivenius 13) – Assist: 20 (Bianchi 6) – Palle Recuperate: 7 (Favaretto 2) – Palle Perse: 21 (Iuliano 5)

Arbitri: Sironi M., Maino G.