BASKET, OLGINATE: VITTORIA PER LA DR3

OLGINATE – Importante vittoria, con il risultato di 53-65 (parziali 15-15, 26-40, 38-57), per la Npo di coach Stefano Cattani, nel match esterno disputato sul campo dello Osio, nella sfida valida per l’ultima giornata di andata del campionato di Dr3 di basket maschile.

Coach Cattani voleva questa vittoria per chiudere bene la prima parte della stagione, ma anche per conquistare quei due punti, che proiettano la formazione olginatese in piena lotta play off. Il campionato è ancora lungo, ma da Osio, sono arrivate risposte importante per la squadra di coach Cattani. “Siamo partiti bene sul piano del gioco, facendo girare bene la palla, ma la percentuale al tiro è stata un po’ disastrosa, considerato che abbiamo sbagliato le prime dieci conclusioni a canestro – spiega l’allenatore -. I ragazzi hanno poi preso confidenza con il canestro, e nel secondo quarto, grazie ad un ottimo gioco, ma soprattutto la rapidità nel far girare palla e trovare sempre l’uomo libero, siamo riusciti ad allungare decisamente chiudendo all’intervallo lungo sul +14, grazie anche a delle splendide segnature dalla distanza”.

Ma per coach Cattani, la serata di Osio, “regala” anche un’espulsione: “Siamo usciti tardi da un time out, e da regolamento, l’arbitro mi ha assegnato un tecnico. All’intervallo chiedo all’arbitro, con molta serenità, precisazioni sull’accaduto, e l’arbitro decide di espellermi. Un po’ allibito, parlo con i ragazzi nel non farsi influenzare su questa situazione. I ragazzi sono stati fantastici nel gestire la partita, con capitan Brambilla, che tiene alta la concentrazione, parlando con la squadra. Nell’ultimo quarto Osio si mette a zona, ma Olginate tiene bene il campo, gestisce bene la partita – conclude Cattani – e vinciamo con merito. Chiudiamo il girone di andata con sette vittorie e cinque sconfitte. Un bel bottino ed un plauso alla squadra”.

Tabellini; Balossi 7, Brambilla 8, Lesiuk, Pensotti 4, Losa 5, Motta 15, Ripamonti, Bonacina, Manzoni 19, Mattavelli, Milani 7, Falzetta.