CAMPODOLCINO – Nella sesta edizione del Pizzo Stella Skyrunning firmano l’albo d’oro il lecchese del Team Scarpa Lorenzo Beltrami e la rumena della scuderia Merrel/ Redbull Denisa Dragomir. Se al maschile è stato il primo sigillo di Beltrami, nella sfida in rosa questa è la terza vittoria consecutiva di un’atleta che ha legato a doppia mandata il proprio nome alla skymarathon dell’Alta Valle Spluga.

In 170 gli atleti al via della 6ª edizione svoltasi oggi a Campodolcino. La nebbia in quota alle prime luci dell’alba ha costretto il direttore gara Gualtiero Colzada a ritardare il via di un’ora. Alle 8.30 showtime con la lunga schiera di corridori del cielo partiti alla volta della prima panoramica vetta di Sommavalle. Qui i primi a transitare sono stati i due atleti del team Autocogliati Dennis Bosire Kiaka e Gianluca Ghiano, seguiti dal giovane “Falco di Lecco” Lorenzo Beltrami. Nell’ordine sono poi sfilati il locale Erik Panatti e il valmadredese Andrea Rota.

Foto di: Maurizio Torri

