PAPENDAL (NL) – Titolo mondiale juniores di BMX per il garlatese Marco Radaelli, chedomina in volata una finale del Campionato del Mondo nella quale Matteo Tugnolo, già vicecampione europeo a Zolder, chiude quarto.

Oggi Radaelli, già campione europeo cruiser nelle categorie giovanili, ha interpretato al meglio la stupenda e veloce pista di Papendal. Ha vinto con autorevolezza le tre run della sua manche, volando ai quarti in compagnia degli altri due azzurri che rappresentano il futuro di questa specialità: Tugnolo e Leonardo Cantiero che si ferma alle semifinali, uscendo di pista durante la seconda linea. In finale giungono Tugnolo e Radaelli, in compagnia del favorito, il neozelandese Bearman, dei francesi Rousseau, Carlier e Geisse, dell’americano Polk, del finlandese Lindberg.

Partono subito in testa il neozelandese e il francese Rousseau, bene Tugnolo e Radaelli. Alla prima curva il 18enne di Garlate entra all’interno e prende la ruota del francese. All’inizio della terza linea il neozelandese, forse troppo sicuro di se, sbanda e perde la testa, lo superano il francese e l’azzurro che nel finale esprime il massimo sforzo e supera l’avversario.

CHI È MARCO RADAELLI

“Ho 18 anni e vivo a Garlate in provincia di Lecco. Frequento la scuola superiore A. Badoni e sono al 4°anno. Ho iniziato a gareggiare in BMX all’età di 5 anni grazie a mio nonno che mi ha trasmesso la sua grande passione per il BMX. Ho accettato il suo suggerimento e mi è piaciuto molto tanto da diventare il mio unico sport”. Il futuro: “L’obiettivo tra gli Elite non lo so ancora poiché dall’anno prossimo non sarò elite ma bensì Under23. Quello che voglio è migliorarmi e dare sempre tutto”.

Il suo CV sportivo: “La mia società iniziale si chiamava Team il Biciaio, ma dopo qualche anno mio padre attuale presidente della società in cui sono iscritto si è staccato, creando insieme ad altre figure come Gianluca Bonanomi e Gianluigi Spreafico il team Bicimania Garlate”.

I risultati più importanti:

2014 1° al Campionato Europeo di Bmx in Danimarca, Roskilde

2016 7° posto finale Campionato Mondiale categoria cruiser in Colombia, Medellin

2017 1° posto al Campionato Europeo in Francia, Bordeaux

2017 7° posto finale campionato del mondo di bmx negli stati uniti , Rock Hill

2018 1° posto al campionato europeo categoria cruiser in Francia, Sarrians

2019 5° posto campionato del mondo di bmx in Belgio, Zolder

2019 1° posto categoria cruiser al campionato europeo in Lettonia, Valmiera e 4° posto categoria allievi (bmx) al campionato europeo in Lettonia,Valmiera

2021 1° posto al campionato del mondo categoria junior

Foto e testo da federciclismo.it – a cura di Pietro Illarietti e Antonio Ungaro