SONDRIO – Con un protocollo del genere è praticamente impossibile giocare a calcio. Chi ha scritto le norme del protocollo attuativo per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico (rintracciabile qui in allegato), evidentemente, non sa nemmeno “se la palla sia quadrata o rotonda”, come si dice in gergo calcistico. Basterebbe una norma per far capire al lettore di cosa stiamo parlando. Una delle prime, in effetti, recita: “Vietato il contatto fisico tra giocatori”. Avete sentito bene, non è una barzelletta.